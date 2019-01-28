«На грани невозможного»: Бездомные коты могут спасать людей от рака

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Мистическая связь существует между людьми и животными на природном уровне еще с первобытных времен, что недавно и было доказано группой психологов.

Например, ученые обнаружили, что бездомные коты и кошки могут спасать людей от рака. Причины этого феномена до конца не разгаданы, однако ученые выдвигают первоначальную теорию, которая уже заинтересовала научное сообщество. Животные, вынужденные ютиться в непростых условиях городов, за свою недолгую жизнь терпят множество лишений, которые для лесных обитателей, являются нормальным фактором развития вида. Бездомные коты зависят от людей, которые могут, как накормить, так и беспричинно, походя нанести вред здоровью, а то и убить. Именно поэтому у обитателей подвалов, чердаков и помоек, появилась особенность, переходящая из поколения в поколение. На уровне, так называемого, «тонкого мира связей», коты выделяют среди людей тех, кто добросердечен, внешне благополучен, однако обречен из-за болезни на страдания.

Исследуя в онкологических клиниках отчеты о внезапных, совершенно невероятных с медицинской точки зрения исцелениях онкологических больных, ученые заинтересовались их образом жизни. Оказалось, что подавляющее большинство вылечившихся были «кошатниками». Они постоянно подкармливали бездомных животных. Коты ждали их появление во дворе и, прежде чем приниматься за еду, терлись о ноги и громко мурлыкали. Кстати, вибрация от этого кошачьего звука давно и всесторонне изучается. Уже написаны монографии и статьи о целебных свойствах кошачьего мурлыканья.

Впрочем, в научном сообществе нашлись скептики, которые высмеяли теорию о кошачьем факторе в лечении рака, но описанные в отчете факты говорят сами за себя.