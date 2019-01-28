Роскачество: Гигиенические прокладки заражают россиянок кандидозом

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Шокирующие данные о содержании плесневых грибов в женских товарах для интимной гигиены обнародованы на сайте Роскачества.

Для многих жительниц и жителей России проблема кандидоза (молочницы) является стабильной помехой для ведения нормальной жизни. Оказалось, что опасность для соотечественников кроется, как ни странно, в нижнем белье. С выбором гигиенических изделий женщинам, как оказалось, необходимо вести себя предельно осторожно, поскольку есть риск инфицироваться болезнью, которая трудно поддается лечению.

Согласно исследованиям Роскачества, некоторые гигиенические прокладки заражают россиянок кандидозом. В них содержатся плесневые грибы, которые в теплой среде начинают размножаться и приводят к самой распространенной болезни, именуемой в народе как молочница. Но убеждение, что ею могут болеть только женщины, ошибочное - согласно статистике заболеваемости, мужчины также могут быть носителями кандидоза, но зачастую болезнь существует в организме сильного пола в латентной форме, не проявляя никаких признаков. С учетом того, что это заболевание передается зачастую и половым путем, можно утверждать, что мужчины также страдают от уловок недобросовестных производителей гигиенических изделий.

Насколько бы авторитетным и известным не был производитель, это не может, к сожалению, уберечь женщину и ее партнера от того, что после применения гигиенических прокладок она может заболеть кандидозом, который систематически подрывает иммунную систему. Все необходимые исследования Роскачество выставила на всеобщее обозрение, и каждый желающий перед покупкой может ознакомиться, чего ему стоит ожидать после применения товара.

К слову, производители товаров личной гигиены, вероятно, придумали целую цепочку, благодаря которым на россиянах можно нажиться. Прокладки провоцируют молочницу, а чтобы ее побороть, необходимо приобретать средства от кандидоза. Получается в итоге замкнутый коммерческий круг, который положительно сказывается на прибыли продавцов, и негативно на здоровье граждан, которые перед покупкой уверены в стерильности товара.