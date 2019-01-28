«Реальная угроза»: Смертельный Хантавирус может пересечь российскую границу вместе с туристами

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Российские эпидемиологи предсказывают новое бедствие для населения страны вслед за «воскресшей» мутацией опасного азиатского гриппа.

Тревожное событие произошло в одном из аргентинских городов и в течение нескольких месяцев преступно замалчивалось местными властями. Когда правда всплыла, то медики во всем мире были шокированы. Оказывается, в Латинской Америке началось распространение летального, неизлечимого заболевания. Смертельный Хантавирус может пересечь и российскую границу вместе с туристами. Реальная угроза состоит в том, что заражение от носителя передается моментально, как воздушно-капельным путем, так и при прикосновениях незащищенных одеждой частей тела. Расследование, инициированное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что в аргентинском городе Эпуэн один носитель вируса заразил 29 участников вечеринки еще в середине осени прошлого года. В настоящее время, более половины заболевших людей, скончались в страшных мучениях. Хантавирус передается людям от грызунов, а затем уже распространяется дальше с прогрессирующей скоростью.

В зоне потенциального риска оказались туристы, посетивших южноамериканские страны в последнее время, сотрудники пограничных и таможенных служб, а также бортпроводники авиалайнеров. По данным Ростуризма, за последние четыре месяца Аргентину посетили около 10 тысяч россиян, не считая членов различных делегаций и командировочных. Поэтому, существует риск распространения Хантавируса на территории России. Начало болезни по своим симптомам напоминает грипп, затем, в течение недели легкие заполняет токсичная жидкость, вызывающая удушье и мучительную смерть. Пока что ученым не удалось разработать действенную сыворотку против Хантавируса. Чуть более 40 лет назад болезнь начали изучать, так как она проявилась в странах Юго-Восточной Азии и на территории СССР.