Организм требует: Россия может ввести обязательное йодирование соли

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Проект закона об этом уже находится в Госдуме. Аналогичные документы приняли более, чем 100 стран.

К ним может присоединиться и Россия, когда введёт обязательное йодирование соли. Дефицит этого вещества в организмах россиян по некоторым регионам стал критическим.

В частности, в Тыве случаи по дефициту йода отмечены у 3,5 тысяч человек из 100 тысяч осмотренных. Чтобы поддерживать организм в здоровом состоянии, необходимо постоянное пополнение его этим веществом.

В то же время, йод может поступать только с продуктами питания. Следовательно, самый эффективный способ – производство йодированной соли.

Разработчики закона полагают, что после принятия их предложения, в России уменьшится количество осложнений при протекании беременности, а также заболеваний, связанных со щитовидной железой.

Недостаток йода вызывает также эндокринные заболевания, а у детей может спровоцировать замедления в физическом развитии и умственную отсталость.

В то же время для засолки йодированная соль совершенно не годится. А именно этими заготовками живут во многих регионах.