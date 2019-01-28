Ученые рассказали, как куриные яйца могут победить рак и артрит

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Исследователи считают, что для борьбы с опасными заболеваниями нужны яйца от генетически модифицированных кур.

Исследование проводилось Эдинбургским университетом под руководством профессора Хелен Санг. Результаты удивительного эксперимента показали, что яйца, которые снесли генетически модифицированные куры, можно использовать для борьбы с раком и артритом. Дело в том, что ДНК курицы была модифицирована, а потому и в яйцах содержатся больше полезного белка, которого часто не хватает пациентам с онкологией и артритом.

На данный момент пациентам для поддержания организма и борьбу с заболеванием дают белки, которые были произведены синтетически. Однако добывать белок из куриных яиц будет в 100 раз дешевле, так как типичная курица откладывает 300 яиц в год. Ученые рассказали, что для эффективного лечения артрита достаточно трех яиц в день.