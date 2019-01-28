Землю спасут только веганы: В России падает количество «плотоядных» людей

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Видимо, это отображается рядом национальных особенностей. Также влияет недостаток рекламы.

И всё же, в России постепенно приходят к мысли, что Землю спасут только веганы. В стране количество «плотоядных» людей падает, но медленнее, чем в остальном мире. Для этого есть ряд противопоказаний.

Впрочем, это не связано с тем, что люди не понимают вред вегетарианства. Также большинству россиян известно, что животноводство обеспечивает лишь 18% калорий, одновременно занимая 83% всех сельхозугодий. Впрочем, эти цифры касаются западных стран. В России считается, что места много. Так оно, собственно, и есть. Это один из тормозов, сдерживающих рост веганов в стране.

По последним данным, от употребления мяса на сегодняшний день отказался лишь каждый сотый россиянин. Примерно такое же количество опрошенных сообщило, что слово «вегетарианство» не знают вообще.

К слову, в Италии к веганам себя относит уже 10% населения. Для стран ЕС это самый высокий показатель.

Даже в США мясо стали есть меньше. Статистика показывает, что там за семь лет количество убитых животных сократилось на 400 миллионов. На день благодарения в 2018 году количество искавших в сети веганские рецепты и способы приготовления индейки сравнялось.

Вегетарианство в России тормозится и отношением к вегам других людей. Зачастую они считают их «не совсем удобными» на бытовом уровне. Если такого человека пригласить в числе прочих к себе на ужин, для него придётся готовить нечто особенное, индивидуальное. В нашей стране к этому пока не привыкли.

То же самое и с ресторанными меню. Далеко не в каждом из этих заведений вег может заказать себе то, что он может есть.

Помимо того, ряд вегетарианцев не совсем корректно акцентируют внимание на свое «особенности», доказывая окружающим, что именно их питание является правильным.

Однако, учитывая общую тенденцию в мире, количество вегетарианцев в России также будет постепенно возрастать.