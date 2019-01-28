Космонавты прогнозируют появление «четырёхруких астронавтов»

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В одном из интервью итальянский космонавт Лука Пармитано сообщил, что уверен в появлении в недалёком будущем генно-модифицированных астронавтов.

Пармитано считает, что скоро экипаж, который отправляют на МКС, будет проходить физическое модифицирование. В результате космонавты смогут обладать четырьмя руками и смогут в нужное время впадать в спячку. Так же «четырёхруким астронавтам», во избежание радиации можно будет заблокировать мейоз и митоз (деление клеток).

Свои предположения итальянец не считает фантастикой. Он уверен всё, что человек может себе представить, можно воплотить в жизнь, правда не всегда быстро и легко. А что касается этических вопросов, он думает, что с течением времени нормы могут измениться и в будущем никого не удивит человек с четырьмя руками.

Рассуждая о полётах на Марс, Лука предположил, что они могут быть возможны не ранее чем через 20 лет. Сейчас итальянец ведёт подготовку к своему второму полёту на МКС. Впервые он там был с мая по ноябрь 2013 года.