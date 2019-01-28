Последняя неделя января погрузит мир в массовую истерию – астролог

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Космос преподносит зловещие сюрпризы человечеству не только с приближением таинственных объектов, но и при помощи неотвратимых астрологических законов.

Конец света пока непредсказуем, как показала многовековая историческая практика, зато об опасностях глобального порядка могут предупредить специалисты, основываясь на незыблемых законах мироздания. Астролог Василиса Володина на своей странице в социальной сети предостерегла пользователей от некоторых действий, которые ни в коем случае нельзя предпринимать в последующие несколько дней. Последняя неделя января погрузит мир в массовую истерию, так как людей с неустойчивой психикой (а таких, к сожалению, сейчас большинство), начнут посещать все их фантомы, скопившиеся в подсознании и ранее, не выходившие наружу. Теперь же, все скрытые параноики станут настолько явными, что могут являть собой угрозу для общества. В принципе, предистория этого явления уже зафиксирована во всем мире, в виде массовых беспорядков и немотивированной агрессии.

Астролог советует людям в последние четыре дня января «считать до десяти», прежде чем решаться на высказывание своего личного мнение, которое кажется наиболее правильным, хотя и идет вразрез с мнением большинства. Конечно же, для людей с «подвижной» психикой такое предупреждение не станет руководством к действию, зато может заставить близких внимательнее отнестись к переменам в настроении своего друга или родственника. По мнению Василисы, к выходным напряжение будет спадать, а первые числа февраля станут наиболее продуктивными для студентов, сдающих зимнюю сессию. Главное, пережить первый месяц этого непростого 2019 года.