Привести артериальное давление в норму поможет обычный йогурт

Сегодня, 09:36

Британские ученые открыли неожиданные для всех свойства йогурта. Калий, который содержится в натуральном напитке, способствует удалению из организма лишней соли, которая мешает нормальной жизнедеятельности.

Ученые-диетологи из Великобритании после ряда исследований доказали, что йогурт не только положительно влияет на пищеварительную систему организма, но и способствует нормализации артериального давления. Им удалось экспериментально установить, что натуральный продукт богат калием, а именно он выводит из организма излишка соли.

Напомним, что ранее исследователи уже рассказывали о том, что именно переизбыток соли в организме приводит к повышению артериального давления. Установлено, что ежедневный прием такого вкусного и полезного напитка может положительно повлиять на фигуру – человек потеряет лишние килограммы. При этом для достижения положительных результатов необходимо употреблять кисломолочные продукты не менее пяти раз в неделю.

Известно, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает на 78% выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей.