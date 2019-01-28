Новые опасности для человека в космосе: Гидроцефалия беспокоит космонавтов

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Исследователи бьют тревогу из-за влияния микрогравитации на организм человека.

На днях было сделано пугающее заявление Медицинского университета Южной Каролины. С каждым годом желающих исследовать космос становится всё больше, но до сих пор точно не установлено влияние микрогравитации на организм человека, которая так или иначе влияет на каждого космонавта.

Решив устранить пробелы в изучении этого вопроса, нейролог Медицинского Донна Робертс и соавтор работы Лонни Г. Петерсен из Университета Калифорнии Сан-Диего, опубликовали результаты «Исследования гидроцефалии, связанной с длительным космическим полетом». Стоит сказать, что гидроцефалия, или водянка головного мозга, – тяжелое заболевание, при котором идет скопление цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.

«Космическая среда оказывает постоянное влияние на организм человека, которого мы просто не понимаем. То, что космонавты испытывают в космосе, должно быть безопасно, чтобы космическое путешествие прошло успешно», – сказала Робертс.

Предыдущие результаты Робертс и ее команды продемонстрировали значительные изменения в структуре мозга во время длительного космического полета, причем наиболее затронуты лобные и теменные доли (отвечающие за движение тела и более высокую исполнительную функцию). Чем дольше космонавт оставался в космосе, тем хуже были симптомы. Поскольку космическое исследование только развивается и с каждым днём желающих открыть неизведанное в космосе только увеличивается, работа учёных служит только напоминаем о срочности изучения вопроса влияния космической среды на человека.