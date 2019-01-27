Учёные пробуют лечить заикание с помощью электростимуляции мозга

Вчера, 23:52

Пациенты с заиканием получают электрическую стимуляцию мозга в клинических испытаниях для улучшения беглости речи без изнурительных речевых тренировок.

Если будет доказано, что метод эффективен, логопеды могут предлагать методику, которая включает в себя пропускание слабого тока через мозг.

«Заикание может иметь серьезные последствия для людей с точки зрения выбора их профессии, того, что они могут получить в результате обучения, их потенциала заработка и личной жизни», - сказала профессор Кейт Уоткинс, главный исследователь и нейробиолог из Оксфордского университета.

Приблизительно один из 20 маленьких детей проходит фазу заикания, но у большинства из них оно проходит. По оценкам, заикание наблюдается у одного из 100 взрослых, причем мужчины примерно в четыре раза чаще заикаются, чем женщины.

Мозговая электростимуляция, известная как транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS), включает обвязку электродами на висках и пропускание тока через голову. Ток достаточно слабый, чтобы люди либо не обращали внимания на него, либо ощущали легкое покалывание.

Стимуляция увеличивает частоту возбуждения нейронов в определенных областях мозга, что, как полагают ученые, может ускорить изучение моделей мышления, связанных с беглой речью, и повысить эффективность тренировок.

Растет интерес к возможности терапевтического использования tDCS при состояниях от депрессии до инсульта, и некоторые утверждают, что это может повысить познавательную способность у здоровых людей.

Уоткинс, которая более десяти лет изучает причины заикания, исследует, может ли tDCS помочь сместить паттерны мозговой активности, возникающие во время речи, в сторону сходства с теми, которые встречаются у людей, которые говорят бегло. Ранее ее команда показала, что заикание связано с тонкими различиями в мозговой активности, включая большую активность, чем обычно, в правом полушарии мозга.

В испытании 40 участников должны говорить вовремя с метрономом, произнося по одному слогу на каждый удар. Во время этой задачи люди обычно начинают говорить совершенно бегло.

«Идея состоит в том, что если вы стимулируете их, вы усиливаете этот беглый речевой процесс», - сказала Дженнифер Честерс, исследователь речи и языка в Оксфордском университете, которая участвует в испытании.

Каждый раз, когда нейрон срабатывает в мозге, его связи с соседними нейронами слегка усиливаются или слабеют - так происходит обучение. При стимуляции порог срабатывания нейронов ниже, так что это может ускорить переподключение, которое происходит во время тренировки беглости.

Половина участников - все мужчины с заиканием от средней до тяжелой степени - получают электрическую стимуляцию при выполнении этой задачи в течение 20 минут. Остальным надевают электроды без включения в качестве контроля. Участники повторяют тренировку каждый день в течение пяти дней, и их беглость речи проверяется на каждом занятии с последующим наблюдением через три месяца.