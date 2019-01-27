Здания будут печатать 3D-принтеры: Ученые рассказали о принципах строительства будущего

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Хотя строительная отрасль применяет технологии 3D-печати, старомодный бетон остается строительным материалом выбора. Но эксперты считают, что биопластики в конечном итоге вытеснят бетон из-за их большей устойчивости.

Зубейр Лафхай из École Centrale de Lille (ECL) объяснил, что 3D-печать является одним из столпов нынешней промышленной революции. Он предсказал, что этот производственный процесс не только улучшит эффективность и скорость строительства, но также сократит количество отходов и устранит многие экологические проблемы отрасли.

Согласно его анализу, строительный сектор должен отойти от применения бетона. Вместо этого следует использовать строительные материалы, требующие меньше энергии для производства и приводящие к снижению загрязнений и отходов.

Одним из перспективных вариантов является пластик из биологических ингредиентов. Биопластики не только более экологичны, но и весят значительно меньше, чем бетон.

Более легкий вес означает, что намного легче устанавливать элементы и транспортировать биопластик на любое расстояние. Его могут перевозить более мелкие, более дешевые в эксплуатации транспортные средства, которые могут поместиться на более узких улицах плотной городской среды.

В Нидерландах уже есть ряд зданий с 3D-печатью, которые построены из биопластика. Амстердамская строительная компания Dus Architecture создала модели зданий с использованием систем аддитивного производства.

До 25% строительных материалов в типичном проекте строительства уходит в отходы. Но 3D-печать гораздо точнее в вопросе использования ресурсов.

Кроме того, любые ошибки, допущенные с помощью биопластика, могут быть исправлены путем измельчения материала и повторного его использования. Ошибка, совершенная с бетоном, исправляется намного сложнее.

Формула, используемая Dus Architecture, включает льняное масло. 3D-принтер нагревает этот биопластик и использует его для создания слоев расплавленных полимеров, которые охлаждаются, принимая нужную форму.

Машина может печатать фигуры высотой до пяти метров. К ним относятся колонны, лестницы и стены. Ассорти из частей затем собираются вместе, формируя окончательную структуру.

В дополнение к крупным деталям и целым зданиям, 3D-печать может создавать очень специфические предметы. Например, металлические формы используются для изготовления смоляных соединений ферм в крупных строительных и инфраструктурных проектах. Эти формы всегда выбрасываются после завершения проекта.

Исследователи разрабатывают биопластики, которые могут противостоять массивным температурам, используемым в процессе отверждения смоляных соединений. Из этих термостойких пластмасс будут с помощью 3D-печатью изготавливаться формы, которые будут дешевле металлических аналогов и будут использоваться многократно.

Ранее мы писали о том, что Китай хочет стать первой страной, которая создаст базу на Луне, и заявляет, что построит ее с использованием технологии 3D-печати.