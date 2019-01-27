«Сталь с памятью» - новый материал для укрепления зданий

Сегодня, 23:25

Швейцарские исследователи создали новый тип споава, «сталь с памятью», для строительной промышленности, исключающий необходимость в сложном процессе гидравлического предварительного напряжения.

В бетонных зданиях их конструкции укрепляет стальная арматура. Металл, используемый для арматуры, обычно подвергается предварительному напряжению с помощью гидравлических средств.

Сложная сеть устройств прикладывает это гидравлическое напряжение. Используются натяжные тросы, анкеры передают усилие в нужные места, а гидравлические домкраты прикладывают большие нагрузки.

Этим устройствам нужно много места для правильной работы. Современные предварительно напряженные бетонные конструкции проектируются с пространством для размещения этой гидравлической сети.

В Швейцарии федеральные лаборатории материаловедения и технологии (EMPA) и компания повторно используемых строительных материалов Re-Fer AG за последние 15 лет разработали сплавы с эффектом памяти формы на основе железа.

Металлы с памятью формы сжимаются при нагревании. Их нагревают, пропустив электрический ток через материал или обогревая его инфракрасными излучателями.

После этого сталь с памятью формы будет постоянно прикладывать усилие к бетонной конструкции. Поэтому нет необходимости создавать и устанавливать гидравлические устройства предварительного напряжения, которые требуют много места.

Empa и Re-Fer AG назвали «сталью с памятью» свой новый продукт. Одна из пилотных программ использовала материал для армирования бетонных плит.

Их первоначальный сплав состоял из никеля и титана. Несмотря на свою эффективность, он был слишком дорог для массового производства.

К 2009 году исследователи Empa создали новый сплав с памятью формы, в котором использовалось гораздо более дешевое железо.

Каждая новая дверь, подъемная шахта и окно в здании ослабляют несущую конструкцию. В некоторых зданиях необходимо укрепление существующих подвесных плит. Эти старые конструкции имеют ограниченное пространство, не соответствующее обычным методам армирования.

Здесь может применяться сталь с эффектом памяти. Например, полоса из легированной стали прикрепляется к нижней части потолка. Она нагревается и сжимается до нужного размера.

Металл может устанавливаться внутри бетона. Для этого фрезеруется канавк на поверхности плиты, в которую помещается ребристая арматурная рейка из стали с памятью. Паз заполняется раствором, а профиль нагревается электричеством. Исследователи Empa полагают, что их сталь с памятью может быть использована для изготовления сборных железобетонных деталей ранее невозможных форм. Гидравлическое предварительное напряжение вызывает сильное трение на сильно изогнутых поверхностях, но сплав с памятью формы может устранить трение.