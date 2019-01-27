Добавки витамина D не оправдывают шумихи

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Недавние исследования говорят, что прием дополнительного количества витамина D не может быть благом для каждого организма.

В мире пищевых добавок витамин D немного напоминает Кардашьян. Его слава, казалось, появилась из ниоткуда около десяти лет назад, собирая столько прессы, что трудно вспомнить время, когда люди не говорили об этом.

Витамин D издавна был известен как средство защиты костей, но его звезда начала восходить в начале 2000-х годов после того, как исследователи установили связи, намекающие на то, что витамин D полезен не только нашим скелетам. Говорилось, что он помогает защитить от длинного списка заболеваний, включая рассеянный склероз, астму, депрессию, болезни сердца и рак. Также было сказано, что витамин улучшает спортивные результаты.

Разные организации начали активно пропагандировать преимущества для населения и врачей, продавая тестовые наборы для определения уровня витамина D в крови. Врачи проверяли этот уровень, пациенты требовали тестирования. Исследователи взялись за дело.

Но с большим количеством исследований прибывает больше разочарований. 10 ноября Медицинский журнал Новой Англии опубликовал крупнейшее на сегодняшний день исследование, посвященное проверке защиты добавок витамина D от рака и сердечных заболеваний. Результаты интерпретируются как неубедительные в лучшем случае и разочаровывающие в худшем.

В одном из обзоров доказательств полезности витамина для сердечно-сосудистой системы в 2017 году был сделан вывод о том, что люди, принимающие витамин D, «не продемонстрировали явного улучшения артериального давления, чувствительности к инсулину или параметров липидов».

Даже репутация витамина, помогающего костям, пострадала в апреле прошлого года от Специальной группы по профилактическим услугам США. Независимая группа, которая выносит рекомендации по политике здравоохранения, пришла к выводу, что, когда речь идет о профилактике переломов, нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать за или против приема добавок.

Сегодня энтузиазм в отношении витамина, по крайней мере в научных кругах, угасает, говорит Клиффорд Розен, исследователь остеопороза в Научно-исследовательском институте медицинского центра штата Мэн в Скарборо.

«Я думаю, что даже в мире костей, где мы знаем, что витамин D может иметь некоторый эффект, исследования не очень убедительны».

Что приводит к вопросу: наконец, звезда витамина D закатывается?