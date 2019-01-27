Не плюйтесь виноградными косточками: Они спасают от рака – учёные

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Их употребление внутрь не приносит никакого вреда, а польза может быть весьма существенной. В особенности при проблемах с онкологией.

Учёные настойчиво предлагают не плеваться виноградными косточками, а глотать их внутрь. Это простейшее средство в лечении рака, в особенности – желудка.

К такому выводу пришли специалисты, работающие в университете Аделаиды. По их мнению, именно этот продукт является лучшим для профилактики онкологических проблем.

Собственно, их можно даже собирать и хранить. От этого они не теряют своих целебных свойств. Виноградные косточки могут быть использованы, как дополнение, в том числе, и при химиотерапии.

Учёные недавно установили, что клетки злокачественных опухолей способны к передаче друг другу накопленной информации о применённых против них лекарствах.

Видимо, о свойствах виноградных косточек они просто пока «не догадываются».

Как бы то ни было, их эффективность уже подтверждена. То есть, виноградные косточки лучше всего не сплёвывать, а глотать. Будет полезным и для профилактики, и для лечения онкологии.

Почему ими оказывается такое существенное влияние на эту смертельную болезнь, пока не понятно. Однако, то, что это является именно так, совершенно бесспорно. И, в любом случае, не наносит организму никакого вреда.