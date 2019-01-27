В США представили пистолет Glock, умеющий считать патроны

Сегодня, 15:13

Компания Radetec (Rade Technology Corporation), представившая новинку, уже демонстрировала некоторые интересные технологии.

В 2012 году они показали счетчик выстрелов, встроенный в рукоятку пистолета, который, казалось, был технологией, опередившей время. Теперь на оружейной выставке SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе они представили затвор Smart Glock для пистолета австрийского производства.

Smart Glock - это устройство, которое может передавать большую часть информации стрелку, например:

Показывает количество оставшихся патронов в магазине Глока.

Сообщает стрелку, есть ли в пистолете обойма.

Определяет, есть ли патрон в пистолете.

Все эти данные пистолета отображаются на экране, где обычно находится пылезащитная крышка или задвижка.

Эта технология включает в себя датчик наличия патрона в патроннике, а также датчик, регистрирующий положения толкателя в магазине (обойме). В зависимости от положения толкателя на дисплей выводится количество оставшихся патронов. Также выводится сообщение, если в пистолет не вставлена обойма.

Еще одна крутая технология, о которой объявила Radetec, - это их универсальная обойма-журнал. Прикрепив небольшое устройство к пистолету или винтовке, Universal Registry может записать количество выстрелов, дату и время каждого отдельного выстрелов и сохранить эту информацию в мобильном приложении, к которому у стрелка есть доступ.

Также есть возможность устанавливать аварийные сигналы с определенным круговым счетом (возможно, в целях очистки или технического обслуживания).

Это может иметь неограниченный потенциал для помещений, отделений полиции и множества других приложений. Также есть возможность создать библиотеку огнестрельного оружия. Приложение может регистрировать информацию от нескольких видов огнестрельного оружия, чтобы стрелок мог знать количество патронов и информацию обо всем огнестрельном оружии, которым он владеет.

На данный момент Radetec не озвучила цены на все эти новые продукты.

Важны ли эти новинки для стрелков, пока непонятно.