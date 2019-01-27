Известный космонавт Артемьев получил предложение прославить Киров запуском наноспутника

Сегодня, 15:15

Эту инициативу озвучил глава региона Игорь Васильев на площадке Детского космического центра. Там дети встречались с известными людьми в области космонавтики.

Известный космонавт Артемьев получил предложение губернатора прославить Киров запуском наноспутника. Космонавт лишь недавно завершил свой очередной полёт.

Васильев вспомнил своё детство, когда полёты людей в безвоздушное пространство только начинались. Тогда стать космонавтом мечтали большинство мальчишек.

Эта профессия требует не только упорной физподготовки, но и настоящей квинтэссенции знаний и умений, которые только могут понадобиться в космосе.

Артемьев поведал ребятам особенности космических полётов и работы на МКС, о которых они раньше не знали. Помимо того, он считает, что в Детском космическом центре может появиться радиолюбительская станция. Это даст возможность прямого выхода на связь со станцией.

Затем космонавт рассказал об их совместной с губернатором идее, как сделать Киров «космическим городом», известным на всю страну. Нужен запуск в космос кировского наностпутника.

По мнению Артемьева и Васильева, эта задача вполне может быть осуществима.