Вымершие динозавры вернутся к жизни из-за нового супервируса – Учёные объяснили условия возрождения древних рептилий

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Современные животные могут эволюционировать в динозавров под воздействием вирусов или изменения в естественной среде. По сути, древние рептилии не вымерли, а просто эволюционировали. Таким образом, при необходимости дельфин может снова стать ихтиозавром.

Фильм «Парк Юрского периода» стал культовым для многих поколений. Он побудил сотни тысяч людей задаться вопросом: «Могут ли динозавры когда-нибудь появится снова?». Казалось бы, что современная наука не может вернуть этих когда-то величественных существ к жизни с помощью клонирования. Палеонтолог из Музея естествознания в Лондоне Сьюзи Мэйдмент поддерживает это мнение.

По словам исследователя, невозможно даже воссоздать муху или комара, возраст которой 50 миллионов лет. Сохранившиеся в янтаре насекомые не содержат мягких тканей и крови, а только шелуху. Учёные также обнаружили кровеносные сосуды и коллаген в окаменелостях динозавров, но в них нет самой ДНК. Самая старая ДНК, которой обладает человечество, насчитывает около 1 миллиона лет, а динозавры вымерли 66 миллионов лет назад.

Хоть оживить динозавров невозможно из-за отсутствия ДНК, которая очень хрупкая и чувствительна, но учёные всё же объяснили условия возрождения древних рептилий. Генетик Дамал Насир из Университета Нортгемптона в Великобритании всё же допускает их появление в будущем. По словам учёного, древние животные могут восстать из мёртвых с помощью эволюции.

Насир отмечает, что эволюция не является запланированной или фиксированной, то есть случится может буквально всё. Эволюция определяется случайным образом. Таким образом, животные могут вымирать, а затем снова появляться с изменением планеты.

Разумеется, считает учёный, что для появления динозавров естественным путём нужны определённые условия и стимулы. Таким образом, возможно вымершие динозавры вернутся к жизни из-за нового супервируса, который подтолкнёт ДНК на путь к их возрождению.

К примеру, ихтиозавры были морскими рептилиями с длинными заострёнными мордами. Они очень похожи на дельфинов, а анатомия может позволить животным снова стать динозавром в будущем. Сьюзи Мэйдмент уверяет, мол, по сути, динозавры вообще не вымирали. Им пришлось эволюционировать из-за природных катастроф. К примеру, предок птиц – хищный ящер.

Таким образом, современные виды животных при определённых условиях спустя миллионы лет могут снова стать гигантскими динозаврами, изменяясь под давлением естественной среды.