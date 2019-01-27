Ученые рассказали, что прыщи сигнализируют о проблемах со здоровьем

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Оказывается, расположение прыщей свидетельствует о разных нарушениях в организме.





Диетолог и работник лондонского салона красоты Ева Калиник рассказала, что до 20 лет с проблемой прыщей сталкиваются многие молодые люди. Но, прежде чем лечить сыпь, нужно узнать, что ее вызывает на конкретной части тела.

На щеках прыщи могут быть вызваны розацеа – хроническим заболеванием кожи лица. Обычно оно предупреждает о дисбалансе микрофлоры в кишечнике. Чтобы избавиться, нужно включить в рацион фрукт, орехи, цельнозерновые и другие продукты с высоким содержанием клетчатки.

Прыщи на лбу провоцирует дисбаланс жировых соединений. Нужно больше употреблять красное мясо, моллюски, устрицы и семена подсолнечника. В этих продуктах содержится большое количество цинка.

В районе подбородка воспаленная сыпь появляется в результате гормональных сбоев или во время стрессовых ситуаций. Сбалансировать уровень гормоны можно с помощью куркумы, чеснока и капусты, в частности, брокколи. Если же прыщи появились на носу, то нужно обратиться к косметологу для очистки лица. В этой области поры слишком расширены, и в них попадает много пыли. Но прыщи на носу могут говорить и о болезнях сердечно-сосудистой системы. Так, прыщи сигнализируют о проблемах со здоровьем, что не единожды подтверждали ученые.



