Могилы рукотворные: На Марсе обнаружили каменный гроб для захоронения человека

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Катаклизм н Марсе стал причиной миграции людей на Землю в первом тысячелетии до н. э. – утверждает эксперт по инопланетным цивилизациям. По его словам, последние находки уфолога Скотта Уоринга проливают свет на истоки человечества на Красной планете.

Уже не раз упоминалось, что человечество могло произойти не на Земле, а прилететь на неё тысячи лет назад, ведомое переселением или бегством от какого-то катаклизма. К примеру, приводятся огромные древние «каменные рисунки» животных на скалах, которые видно из космоса.

Также есть много вопросов с египетскими пирамидами, часть из которых построена с применением технологий, которые появились у землян только в наше время.

Тайваньский уфолог не первый месяц находит на Марсе части тела, транспорт и строения похожих на людей существ. Тщательно анализируя снимки NASA, специалист подмечает упущенные ими или сознательно скрываемые детали.

Взять к примеру множество масок, обнаруженных в последнее время, или известный прессе «ковчег», что позволяет допустить наличие когда-то воды на красной планете, а соответственно – атмосферы и условий жизни для человеческих видов.

Или совсем свежая находка – каменный гроб с крышкой. Уфолог говорит о бесспорности того факта, что некая цивилизация ранее обитала на Марсе и была уничтожена великой войной или катаклизмом.

Другой эксперт считает, что это всё следы человеческой цивилизации, т. к. вопреки голливудским фильмам, крайне мала вероятность, что пришельцы, если они и есть, будут антропоморфны (т.е. похожи на людей).

Найденные же предметы и останки позволяют с большой долею вероятности утверждать, что человечество некогда обитало на Марсе и было вынуждено «переселиться» на Землю из-за какого-то глобального события, уничтожившего жизнь на красной планете.

Произошло это приблизительно в эпоху Старого царства в Египте, как раз накануне строительства Великих пирамид, считает учёный. Именно тогда отмечается небывалый для древних людей технологический скачок.