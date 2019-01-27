Учёные воссоздали аномальную волну-убийцу в лабораторных условиях

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Эти волны, которые иначе называют блуждающими, возникают в морях и океанах совершенно неожиданно, когда их появления ничто не предвещало. Они могут достигать в высоту до 30 метров.

Своей мощью они сокрушают не только корабли, но и береговые строения и морские платформы. Учёные, работающие в Оксфорде и Эдинбурге, воссоздали аномальную волну-убийцу в лабораторных условиях.

Это особенно ценно, поскольку до сих пор эти волны-монстры изучены очень плохо. Специалисты установили, что возникновение аномальных волн может происходить, когда более мелкие волны пересекаются под углом, приблизительно, в 120 градусов.

Для опытов учёные пользовались генераторами волн, расставленными в искусственном водоёме по его диаметру. Они издавали импульсы, волновавшие водную поверхность.

Легенды о существовании таких волн-монстров ходили уже давно. Именно с ними связывались бесследные пропажи множества кораблей.

Однако, в том, что они действительно существуют, удалось убедиться совсем недавно. Явление произошло 1 января 1995 года рядом с побережьем Норвегии и было зафиксировано приборами, находящимися на нефтяной платформе Дропнер.

После этого существование волн-убийц сомнению уже не подвергалось. Начались попытки их изучения.