Эвакуация началась: Изменение траектории Марса грозит Земле тотальным опустошением

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31 января Марс может столкнуться с Землёй, или же пройти от нас на критически опасном расстоянии – сообщил независимый астроном из Волгограда. Используя новейшую аппаратуру, он пришёл к неутешительным для землян выводам – Марс резко изменил скорость и траекторию движения, что чревато катастрофическими последствиями.

Астроном-любитель из Ставрополя, не один год активно занимающийся марсианской темой, обвинил NASA в замалчивании критически важной информации:

«Марсоход InSight прибыл на Марс не просто так. Американцы заявили о проведении тектонических и грунтовых исследований, которые могут пролить свет на происхождение и движение Марса и других планет – казалось бы, при чём здесь другие планеты? Исследования-то проводятся на Марсе. Объясню»

Проблема изменения траектории красной планеты известна давно, но активно замалчивается, говорит исследователь. По его словам, не зря американцы так часто отправляют на Марс свои исследовательские зонды – по одному раз в несколько лет.

Описание миссии зонда InSight ставит жирную точку в этой истории – тектонические работы, связанные с бурением. Специалист утверждает, последние изменения траектории и скорости красной планеты чреваты столкновением с Землёй. Американцы же, с присущей им недальновидностью, пытаются решить проблему сами, получив в итоге почёт и уважение, ценой возможной гибели Земли.

Известно, соотношение орбит наших планет очень неоднородно. Раз в 780 суток Земля и Марс оказываются на критически близком расстоянии друг от друга. Это явление называется Противостоянием, потому что Земля встаёт ровно между Солнцем и Марсом, образуя с ними одну прямую линию.

Раз в 15 лет случается т.н. Великое противостояние, когда находящийся в перигее Марс подходит к нам ещё ближе. Так вот, после Великого противостояния 27 июля 2018 года Марс, возможно из-за влияния гравитации земли или «другого, неизвестного космического тела» резко сменил траекторию и скорость движения и пошёл по совершенно другой, малой орбите.

Из-за этого он может вернуться к Земле вдвое быстрее обычного, уже через полгода, в конце января. Но, идя по новой орбите, способен «зацепить» Землю или же пройти близко, почти пересекая лунную орбиту, что, в силу большей, чем у Луны, гравитации, также чревато для землян тотальным опустошением.

Эксперт уверен, если знают NASA, то изнает и мировое правительство. Более того, это объясняет факт замалчивания - мировые элиты могут уже сейчас эвакуироваться с Земли на секретные базы в космосе или на Луне. Это подтверждают многочисленные заявления того же Маска, не раз обещавшего начать колонизацию других планет. Кроме того, в российском правительстве назвали ХХI век веком колонизации космоса.