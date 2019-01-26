Ученые поняли, почему северное и южное сияния разные

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Северное сияние (вверху) и его менее известный брат южное сияние, aurora borealis и aurora australis, соответственно, волнообразно движутся по небу туманными зелеными, а иногда и красными лентами вблизи полярных регионов Земли.

Однако эти два явления не идентичны, и теперь исследователи считают, что знают, почему. Полярные сияния появляются, когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, испускаемых солнцем, проходит через магнитное поле Земли.

Поскольку заряженные частицы текут вдоль симметричных линий в магнитном поле Земли, связывающем северный и южный полюсы, имело смысл предположить, что атмосферные проявления в каждом полушарии будут зеркально отражать друг друга. Достижения в технологии получения изображений с Земли перевернули этот образ мышления в 2009 году, когда ученые наблюдали одновременное рассеяние сияний через полюса в образцах, которые не совпадали.

В ходе исследования были изучены изображения 10 асимметричных сияний, снятых одновременно с обоих полюсов, и связанные с этим изменения в сияниях, связанные с изменениями в земном магнитном хвосте, являющемся расширением магнитного поля Земли в виде ветрового хвоста. Исследователи обнаружили, когда солнечный ветер приближается к Земле с востока на запад, он создает неравномерное давление на земной магнитный хвост и наклоняет его к неосвещенной стороне планеты, на которой в это время ночь. Этот наклон вызывает несоответствие форм и местоположения северного и южного сияний, сообщает группа на этой неделе в Geophysical Research: Space Physics.

Полученные результаты помогут улучшить предсказание солнечных штормов, которые могут нарушить работу электрических сетей, спутников и космонавтов в космосе, говорят специалисты. На данный момент, однако, наблюдатели могут просто оценить эти ошеломляющие - но отчетливые - световые шоу.