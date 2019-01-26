Пророчество затмения 2019 года: Почему мир не закончился на январской Кровавой Луне?

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По словам библейского специалиста по пророчествам, проповедники конца света, которые громко рекламировали январскую Кровавую Луну как предвестника апокалипсиса, оказались неправы.

Затмение «Кровавой Луны» достигло максимума в утренние часы в понедельник, 21 января. В течение 62 минут полная Луна окрасилась в зловещий красный цвет в тени Земли. Некоторые христианские теоретики заговора рассматривали это как пророческое исполнение библейского пророчества. Кровавая Луна была названа «предвестником Апокалипсиса», «пророческим знамением для Америки» и «свидетельством Второго пришествия Иисуса Христа».

Кровавая Луна была связана с рядом пророчеств, предсказанных Книгой «Откровение Иоанна Богослова», Книгой Деяний и Книгой Иоиля.

И все же, несмотря на эти предупреждения о конце света, Кровавая Луна прошла через ночную полноту, и мир не закончился. Доктор Боб Тиль, эксперт по библейскому пророчеству из церкви Continuing Church of God, сказал, что в Священном Писании не содержится никаких оснований полагать, что январская Кровавая Луна является пророческим знаком.

Ранее проповедник утверждал, что январская Луна Супер Кровавого Волка «не является особым посланием от Бога». Он объясняет это рядом событий, которые должны предшествовать и последовать за тем, что Луна покраснеет, чтобы сбылось пророчество Откровения.

Проповедник сказал, что некоторые события, изложенные в Библии, происходят именно в этот момент, но неясно, куда они ведут.

Доктор Тиль сказал: «Основная последовательность состоит в том, что некоторые печали и неприятности будут продолжаться».

В частности, в Евангелии от Марка 13: 5-8, 37 говорится: «И Иисус, отвечая на них, начал говорить: «Смотри, никто тебя не обманывает. Ибо многие придут во имя Мое, говоря: «Я есть Он», и обманут многих».

«Но когда вы слышите о войнах и слухах о войнах, не беспокойтесь; ибо такие вещи должны происходить, но конца еще нет».

«Ибо народ восстанет против народа, а царство против царства. И будут землетрясения в разных местах, и будут голод и неприятности».

«Это начало скорби. И то, что я говорю вам, я говорю всем: смотрите!»

По словам доктора Тиля, «горе» происходит сейчас, но есть много других примеров из Священного Писания, которые также должны исполниться.

Д-р Тиль сказал: «Например, какая-то нация станет в большом долгу перед Великой Скорбью - Аввакум 2:6. Это происходит со США.

«Дамаск будет уничтожен - Исаия 17:1 - и большой военный ущерб нанесет Иерусалим - Исаия 22: 8-9. Эти два события могут произойти до пророческого мирного соглашения.

«Одним из наиболее важных событий, на которые стоит обратить внимание, является подтверждение «мирного соглашения» Даниила 9:27. Они были предложены, но библейская еще не подтверждены.

«Король Севера, который был «принцем» в Даниила 9:27, и Царь Юга - Даниил 11:27 - восстанут и заключат ложную сделку - Даниил 11:27. Европа получит «великую армию» - Даниил 11:25. Мы видим основу для этого сейчас».

Другой пророческий знак, на который стоит обратить внимание, - это возвращение жертвоприношений животных, как указано в Даниила 9:27.

Доктор Тиль также сказал, что конец света сбудется только после того, как все апокалиптические знамения будут выполнены и начнется период Великих несчастий. После Великой Скорби откроется шестая печать, когда Луна превратится в кровь - может ли это быть Кровавая Луна? Вскоре после этого откроется седьмая печать в Откровении и произойдет взрыв и катаклизм.

Доктор Тиль сказал: «Врезание Полыни в Землю произойдет после третьего удара трубы - Откровение 8: 10-11. Кто-то может назвать это ударом Планеты X по Земле».

«Сбор к Армагеддону начнется с шестым звуком трубы - Откровение 8: 13-19; 16: 12-16».

«Затем на седьмой трубе - Откровение 11:15 - Иисус вернется, чтобы основать тысячелетнее царство».

«Великая Скорбь должна начаться примерно через 3,5 года после того, как мирное соглашение - Даниил 9:27 - будет подтверждено, и сразу после того, как Царь Севера попытается провозгласить мир и безопасность - 1-е Фессалоникийцам 5: 3 - чтобы отвратить людей - ср. Даниил 11:24 - от планов вторжения».