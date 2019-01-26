Древние греки освоили авиацию и космические полеты, согласно запискам Платона

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Древние греки, чья цивилизация достигла пика между 500 г. до н.э. и 300 г. до н.э., прославились тем, что значительно опередили свое время. Но, по мнению некоторых, они могли быть намного более продвинутыми, чем считалось ранее.

Некоторые полагают, что они совершали воздушные путешествия. Теоретики заговора благодаря запискам Платона пришли к выводу, что греки освоили авиацию.

Цитата Платона, записанная в одном из его диалогов, названных «Федон», гласит: «Ну что ж, мой друг, для начала, говорят, что земля, если смотреть сверху, похожа на те мячи, которые сшиты из двенадцати кусочков кожи; он разделен на пятна разных цветов, из которых цвета, которые мы здесь видим, могут рассматриваться как образцы, используемые художниками».

«И на этой прекрасной земле все, что растет, деревья, цветы и фрукты, соответственно прекрасны; и горы, и камни более гладкие, более прозрачные и более красивые по цвету, чем наши».

В результате некоторые интерпретируют это как признак того, что Платон, ученик Сократа, который жил с 429 г. до н.э. до 347 г. до н.э., находился в самолете и видел мир сверху - потенциально даже из космоса.

Но не только Платон, как оказалось, все пифагорийцы именно такой представляли нашу планету.

На сайте Ancient Origins сказано: «Платоновское описание Земли, которая выглядит как разноцветный шарик сверху, очень похоже на то, как планета Земля смотрится с орбиты современным взглядом. Этот отрывок популярен среди энтузиастов авиации и освоения космоса, так как он положительно свидетельствует о взгляде на Землю, находясь сверху».

Тем не менее, тот же сайт предоставляет очевидные встречные претензии: «Единственная проблема с утверждением, что это свидетельство того, что древние видели Землю с орбиты, состоит в том, что нет бесспорных доказательств того, что любая цивилизация до середины XX века нашей эры была способна к космическим полетам».

«Кроме того, если кто-то когда-либо был на вершине высокой горы, нетрудно догадаться о внешнем виде Земли, если смотреть с большой высоты».