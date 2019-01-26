Ученые рассказали о главных космических событиях 2019 года

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2019 год будет годом Луны. Космические события начались с миссии китайского зонда Chang'e 4, который приземлился 3 января на дальней стороне Луны.

В апреле Индия продолжит «фестиваль Луны». Тогда должен произойти запуск второй лунной миссии страны «Чандраян-2». Он состоит из орбитального аппарата, посадочного аппарата и ровера.

21 июля будет 50-я годовщина посадки Аполлона-11 на Луну. Ровно полвека назад Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на лунную поверхность. Ни один человек не был на Луне со времени миссии Аполлона-17 в декабре 1972 года. Следующим может быть китайский астронавт примерно через десять лет.

В 2019 году будет два лунных затмения. Первое уже произошло - полное лунное затмение 21 января.

16 июля произойдет частичное лунное затмение. Оно будет видно в Африке, большей части Европы, Азии и Австралии, а также в Южной Америке, южной части Атлантического океана, Индийском океане и Антарктиде.

В 2019 году будет три солнечных затмения. Первое было частичным в ночь с 5 на 6 января.

Полное солнечное затмение будет 2 июля. День превратится в ночь на 4 минуты и 38 секунд. Узкая полоса видимости простирается от океана к востоку от Новой Зеландии через южную часть Тихого океана и заканчивается в в Чили и Аргентине.

Последнее затмение этого года произойдет 26 декабря. Новая луна расположится перед Солнцем, но она будет слишком мала, чтобы полностью покрыть яркий диск. Оно будет видно в большинстве регионов Азии, в Индийском океане, в самой восточной части Африки, в Индонезии, в северной части Австралии и в западной части Тихого океана.

11 ноября будет происходить совершенно особенное космическое явление. Самая маленькая и самая внутренняя планета, Меркурий, пройдет точно между Солнцем и Землей. В течение примерно пяти часов планета будет видна как маленькое черное пятно, пересекающее яркий диск солнца. Это можно будет наблюдать из Европы, Африки, Индийского океана, Северной и Южной Америки, обширных районов Тихого океана и Антарктиды.

2 сентября Марс окажется прямо за Солнцем. В конце октября он снова появится в утреннем небе.

Юпитер можно будет видеть с апреля по сентябрь. 10 июня будет его лучшая видимая позиция.

Сатурн 9 июля будет в лучшем положении для наблюдения.

Венера начинает 2019 год как яркая утренняя звезда. В июне она исчезнет. Затем он вновь появится на вечернем небе в октябре.

В 2019 году может произойти смена парадигмы космических полетов США. SpaceX и Boeing планируют пилотируемые полеты на МКС. SpaceX представил свой Crew Dragon почти пять лет назад. Первый полет ориентировочно назначен на февраль.

Boeing стремится ввести в эксплуатацию космический корабль CST-100 в конце года.

После многих лет задержки российский спутник «Спектр-РГ» должен выйти в космос в конце марта. Одним из приборов на борту является рентгеновский телескоп EROSITA, предоставленный Институтом Макса Планка по внеземной физике в Гархинге, недалеко от Мюнхена.

В октябре Европейское космическое агентство хочет начать свою миссию CHEOPS. Этот космический телескоп предоставит уникальные данные о планетах, вращающихся вокруг других звезд.

Три метеорных дождя в этом году, Персеиды с 10 по 14 августа, Леониды с 14 по 16 ноября и Геминиды с 11 по 15 декабря, будут испорчены светом яркой Луны в небе. Только самые яркие метеоры будут видны в этих плохих условиях просмотра.

Однако самым большим разочарованием является смещение даты запуска космического телескопа Джеймса Вебба, который является своего рода преемником космического телескопа Хаббл. Этот запуск отложен еще на два года - до 2021-го.