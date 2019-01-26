69-летний Ричард Брэнсон утверждает, что полетит в космос в середине этого года

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Босс Virgin Galactic Ричард Брэнсон говорит, что надеется отправиться в космос «в середине года».

69-летний предприниматель сказал, что он усердно тренируется для миссии: «Моя цель - иметь тело 30-летнего человека, когда я отправляюсь в космос».

«Я надеюсь сам подняться в середине этого года, через несколько недель у нас будет еще один испытательный полет, затем еще один и еще один, а затем мы переедем в Нью-Мексико, где у нас будет красивый космодром», - сказал он.

Так как компания готовится к завершению своей тестовой программы, она уволила около 40 сотрудников в начале этого месяца как в Virgin Galactic, так и в компании-партнере The SpaceShip Company.

В преддверии переезда Virgin также объявила о заключении соглашения с Under Armour на разработку космической одежды и обуви для космонавтов, инженеров и любителей. Также будет создана программа обучения космонавтов, которая включает в себя рекомендации по фитнесу и питанию.

В прошлом месяце Virgin Galactic впервые достигла края космоса, что стало важным достижением Ричарда Брэнсона в области космического туризма. Корабль SpaceShipTwo аэрокосмической фирмы впервые в четверг утром достиг границы, превышающей 50 миль над Землей.

В дополнение к пилотам самолет впервые перевозил полезные грузы NASA, стремясь максимально приблизить его к коммерческому весу. SpaceShipTwo благополучно приземлился на Землю менее чем через 15 минут после достижения максимального полета и достижения скорости, почти в три раза превышающей скорость звука.

«Сегодня впервые в истории космический корабль с экипажем, построенный для перевозки частных пассажиров, достиг космического пространства, - заявил основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. - Сегодня мы завершили наш первый полет, приносящий доход, и наши пилоты заработали свои звания коммерческих астронавтов. Сегодня мы показали, что Virgin Galactic действительно может открыть космос для того, чтобы изменить мир навсегда».

В течение чуть менее часа после взлета самолет-тандем поднимался все выше и выше, прежде чем в конце концов отделить космический корабль на высоте более 50 000 футов.

Пилоты Mark «Forger» Stucky и CJ Sturckow запустили ракетный двигатель SpaceShipTwo в 11 часов утра, доведя аппарат до скорости Маха 1.4 секунды спустя. Менее чем за минуту он превысил скорость звука в 2,9 раза. И в течение нескольких секунд корабль находился на высоте 250 000 футов и поднимался, достигнув отметки в 50 миль всего через 2 минуты после отделения.

Брэнсон говорит, что экипаж, предназначенный для перевозки частных пассажиров, впервые поднялся в космос. Однако, определение компании границы космоса находится ниже, чем общепринятая космическая граница, которая имеет высоту 62 мили.

Вместо этого Virgin использует высоту 50 миль (около 80 километров), которая используется NASA и ВВС США для награждения крыльями астронавтов.

В любом случае, благодаря этому достижению Virgin значительно опережает своих конкурентов, SpaceX Элона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, которые еще не начали испытания пилотируемых космических аппаратов.