Наличие татуировок влияет на сексуальную жизнь людей

Сегодня, 00:20

Опрос исследователей из Университета Майами показал, что люди с татуировками чаще рискуют - и это влияет на их сексуальную жизнь. Также они чаще страдают проблемами с психическим здоровьем.

Результаты показали, что люди с боди-артом более склонны к «рискованному» поведению, включая курение, попадание в тюрьму и появление большего количества сексуальных партнеров в прошлом году. У них также был повышенный риск возникновения проблем со сном.

Команда из Университета Майами во Флориде надеется, что ее выводы приведут к тому, что дерматологи и медицинские работники будут более бдительными в вопросах о поведении своих пациентов, если они заметят татуировки.

Тату становятся все более популярными в США, особенно среди подростков и молодых людей. Опрос Pew Research Center показал, что у 40 процентов людей в возрасте от 18 до 29 лет есть хотя бы одна татуировка.

Половина из этой группы сказали, что у них было от двух до пяти татуировок, а у 18 процентов - шесть или более. Тем не менее, несколько исследований показали, что татуировки могут сигнализировать о том, что подростки и подростки ведут себя с высоким риском.

Одно из исследований, проведенное в 2001 году в Медицинском центре Университета Рочестера, показало, что татуированные подростки чаще курят травку, пьют и пропускают школу, чем их сверстники. В новом исследовании, основанном на опросе, опубликованном в Международном журнале дерматологии, были отобраны более 2000 взрослых, проживающих в США.

В ходе исследования взрослых опрашивали, были ли у них татуировки, а также задавали вопросы, связанные со здоровьем: были ли у них когда-либо диагностированы проблемы психического здоровья или проблемы со сном.

Респондентам также задавали вопросы, связанные с «рискованным поведением», в том числе курят ли они в настоящее время травку, бывали ли они когда-либо в тюрьме, и о количестве сексуальных партнеров.

Опрос показал, что взрослые, имеющие татуировки, более склонны участвовать во всех трех видах поведения, чем те, у кого нет боди-арта. У них также был повышенный риск диагноза психического расстройства здоровья или расстройства сна.

«Исследование установило связь между татуировкой и рискованным поведением, - сказала ведущий автор доктор Каролина Мортенсен, доцент кафедры управления здравоохранением и политики в Университете Майами. - В эпоху растущей популярности татуировок, даже среди женщин и работающих специалистов, мы обнаруживаем, что эти отношения сохраняются».