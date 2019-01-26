«Проклятие фараонов»: Построенные пришельцами с Нибиру египетские пирамиды оказались ядерными бомбами, которые могут взорваться в любую минуту

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Загадка древних сооружений раскрыта. Ануннаки заканчивают эксперимент по изучению человеческой расы и готовятся к уничтожению земного биоматериала.

Таинственные постройки были возведены ещё несколько тысяч лет назад. Официальная наука утверждает, что пирамиды являются усыпальницами и данью почтения для фараонов. Однако, проведённые исследования и изучение имеющихся данных ставят под сомнение общепризнанный факт.

Эксперты изучили пирамиду Хеопса — самую большую пирамиду из всех существующих ныне. Масштабные исследования загадочного творения проводились ещё в позапрошлом столетии. Однако, технологический прорыв 20 века позволил более детально изучить внутренние ходы и комнаты пирамиды. В 1993 году учёные с помощью робота исследовали коридор длиной 63 метра, в конце которого была установлена большая каменная дверца. На тот момент аппарат не был приспособлен к бурению толстой стенки. Следующая попытка была предпринята только в 2002 году. Тогда робот просверлил в двери отверстие, однако, за блоком оказалось ещё одно препятствие, просверлить которое робот был не в силах.

И вот, в августе 2010 года, состоялась третья попытка проникнуть за каменную дверцу и узнать, что же скрывает за собой многотонная преграда и какие тысячелетние тайны спрятаны внутри пирамиды. Интернет-сообщество, следившее за судьбой пирамиды, замерло в ожидании новых сообщений от учёных, которые продолжили изучение потайной комнаты. Однако, следующая новость повергла аудиторию в шок: учёные засекретили все документы и отказались обнародовать всю информацию, утаив от народа научное открытие.

Столь резкое сокрытие информации породило среди исследовательского сообщества множество мифов. Некоторые посчитали, что правительство запретило обнародовать информацию, чтобы сохранить туристический интерес к пирамидам. Другие выдвинули гипотезу, что учёные нечто запретное и необъяснимое, что нельзя показывать рядовым обывателям.

Но, в январе 2019 года, инициативная группа учёных и экспертов, собранная по всему миру, пришла к сенсационному выводу. Пирамида Хеопса — это большая ядерная бомба. Которая готова взорваться в любой момент и уничтожить всё живое на планете.

К таким выводам исследователи пришли неспроста. Приближённый к египетскому правительству учёный получил негласное разрешение на исследование древней постройки. Несколько человек изучали пирамиду в течение 2-х недель, скрывая от туристов своё присутствие. Результаты исследования не поддались научному обоснованию: радиолокационный и ультразвуковой анализы показали, что в стенах усыпальницы находится ядерная бомба, возраст которой не менее двух тысяч лет.

Также были частично дешифрованы загадочные иероглифы, расположенные на стенах потайной комнаты. Эксперты пока расшифровали только часть информации.

«На 18 тысячелетии запуск эксперимента по выведению новой человеческой расы. При завершении изучения необходимо уничтожить все экспериментальные образцы, а собранную информацию и опытные образцы отправить на Нибиру для дальнейшего исследования». Британскому эксперту удалось получить информацию от инсайдера о проведении исследования пирамиды Хеопса в 2010 году. Информатор сообщил, что предыдущие исследователи также обнаружили опасный заряд и заморозили проект до тех пор, пока не создадут нового робота, который сможет безопасно подобраться к бомбе для обезвреживания и её дальнейшего изучения.

В настоящий момент эксперты собирают все имеющиеся материалы и проводят встречи, на которых учёные обсуждают возможные варианты развития событий и предотвращение всемирного апокалипсиса.