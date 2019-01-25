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Китай больше не сможет дурачить человечество, выдавая голограмму за спутник Земли. Ученые нашли объект, который может оказаться тем, что осталось от сателлита.

Астрономы обнаружили Луну 2.0, которой дали официальное имя «Круитни». Это небесное тело имеет очень необычную орбиту, а полный цикл ее движения по орбите занимает 789 лет. Открытие удалось совершить в рамках изучения полученных данных по исследованию Солнечной системы.

Этот объект астрономы считают вторым спутником Земли, который приблизится к нашей планете только через две тысячи лет. Круитни отличается от Луны не только орбитой, но и массой и размером. Луна 2.0 имеет в диаметре всего 5 км, что меньше большинства астероидов, поэтому она не представляет угрозы для человечества. А ее подковообразная орбита может быть связана с гравитацией Марса. Такая орбита хоть и вызывает удивление, но она не уникальна – Сатурн имеет два спутника, которые движется по похожей орбите.

Открытие поразило не только академическое сообщество, но энтузиастов-исследователей. Некоторые уфологи давно подозревали, что наша Луна не настоящая, а теперь, когда астрономы обнаружили настоящую Луну, обман тысячелетия практически раскрыт и хитроумный план коварных китайцев по оболваниванию честных землян провалился.