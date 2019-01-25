«Оставленные инопланетянами» подсказки раскрывают секреты постройки египетских пирамид

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Пришельцы из будущего решили по каким-то причинам разместить пирамиды именно в этом месте, считают специалисты, и лишь через много лет можно будет узнать правду одного из чудес света.

Древний археологический памятник, расположенный на окраине Каира, Египет, включает в себя три пирамиды и большой Сфинкс. Хуфу, Хафре и Менкауре можно найти в Западной пустыне, примерно в 9 км (5,5 км) от реки Нил. Согласно учебникам истории, огромные сооружения, перечисленные как одно из семи чудес света, датируются приблизительно 2570 годом до н. э. Но регион окутан заговорами, с апелляцией к инопланетной жизни, которая на самом деле якобы причастна к построению пирамид.

«Исследователи считают, что инопланетяне оставили важные подсказки в дизайне пирамиды, которые доказывают, что они не могли быть построены нашими предками. И эксперты полагают, что правда кроется за координатами. Скорость света составляет 299 792 458 м/с. А географические координаты Великой пирамиды Хуфу - 29.979.2458 градусов на север», - поделился своими мыслями Доктор Джей.

По словам экспертов, люди не могли точно измерить скорость света до 1950 года, через тысячи лет после того, как были построены пирамиды. А это значит, что это была невероятная скорость света, которая позволила путешествовать во времени. Верующие утверждают, что именно пришельцы могли вернуться на землю из будущего, чтобы построить памятники. И выбрали в качестве места постройки Египет не просто так.

Однако пока неизвестно, почему именно долина реки Нил стала местом для постройки. Предполагается, что пирамиды – это математически выверенный и сложный интеллектуально процесс, а это значит, по мнению специалистов, что люди того времени просто не могли построить такой «шедевр». Таким образом, подсказки, «оставленные инопланетянами», раскрывают секреты постройки египетских пирамид, но почему именно в данном месте, специалисты планируют выяснить позже.