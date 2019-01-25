Новые поколения роботов с искусственным интеллектом могут истребить Землю

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AlphaGo от Google DeepMind, автомобили Tesla с автономным управлением и IBM Watson уже на грани отказа от человеческих возможностей, но вскоре планета может оказаться в западне.

Искусственный интеллект может играть в шахматы, водить машину и диагностировать проблемы со здоровьем. Этот тип искусственного интеллекта упоминается как искусственный узкий интеллект (АНИ) - нечеловеческие системы, которые могут выполнять определенную задачу. Человечество сталкивается с этим типом ежедневно, и его использование быстро растет, но есть и проблемы в использовании этой модели. Наихудший случай - тестовая машина для самостоятельного вождения, сбившая пешехода в марте. Пешеход погиб, и инцидент все еще расследуется. Искусственный общий интеллект (AGI) в скором времени будет обладать передовыми вычислительными возможностями и интеллектом на уровне человека. Системы AGI смогут учиться, решать проблемы, адаптироваться и самосовершенствоваться. Они даже будут выполнять задачи помимо тех, для которых они были предназначены. Важно отметить, что скорость их улучшения может быть экспоненциальной, поскольку они становятся намного более продвинутыми, чем их создатели-люди. Внедрение AGI может быстро привести к искусственному супер-интеллекту (ASI).

Хотя полностью функционирующих систем AGI еще не существует, было подсчитано, что они будут уже в эксплуатации где-то в 2029 году. Нет сомнений в том, что системы AGI могут преобразовать человечество. Некоторые из наиболее эффективных приложений включают лечение болезней, решение сложных глобальных проблем, таких как изменение климата и продовольственная безопасность, и инициирование мирового технологического бума. Несмотря на то, что мы видим в голливудских фильмах, экзистенциальные угрозы вряд ли связаны с роботами-убийцами. Проблема будет не в недоброжелательности, а скорее в интеллекте, пишет профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк в своей книге «Жизнь 3.0: быть человеком в эпоху искусственного интеллекта» в 2017 году.

Именно здесь наука о человеко-машинных системах, известная как человеческий фактор и эргономика, выйдет на первый план. Риски возникнут из-за того, что сверхинтеллектуальные системы будут определять более эффективные способы ведения дел, придумывать собственные стратегии для достижения целей и даже разрабатывать собственные цели. Новые поколения роботов с искусственным интеллектом могут истребить Землю, подчеркивают многие эксперты. Таким образом, если учесть все проблемы внедрения искусственного интеллекта в реальную жизнь очень реальным кажется и начало Третьей мировой войны, но говорить об этом эксперты пока не спешат.