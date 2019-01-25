Учёные объяснили, почему человечеству нужно стать флекситарианцами

Сегодня, 17:04

Ранее учёные сообщили, что для предотвращения экологического кризиса населению планеты нужно отказаться от высококалорийных продуктов.

Связно такое заявление было с новейшими исследованиями, которые изучили вред от углеродного следа, который каждый человек оставляет, придерживаясь той или иной диеты. Напомним, что наиболее опасным для экологии оказался рацион вседозволенности, при котором съедается огромное количество молочных продуктов, жиров и красного мяса. Заменить его предложили на концепцию вегетарианства с добавлением рыбы.

Но учёные Университета Тьюлейна видят решение проблемы в новой идеологии среди диет – флекситарианстве. Этот стиль питания почти полностью состоит из растительной пищи, но иногда позволяется употреблять мясо, даже красное. Учёные объяснили, что польза для человечества будет заключаться в максимально возможном сохранении уровня полезных веществ и витаминов, которые сокращаются в несколько раз, если совсем отказаться от поедания мяса и молочки. Идеальным сочетанием является, помимо растительной пищи, не исключать, а поощрять себя курицей, яйцами и бобами.