Мышечная память поддерживает ткани и не даёт им атрофироваться

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Утверждение, что мышцы могут атрофироваться из-за бездействия теперь неактуально.

По последним данным исследований Лоуренса Шварца, профессора биологии Массачусетского Университета доказано, что утверждение о том, что при параличе или малоподвижности мышцы теряют тонус, а их ядра разрушаются - миф.

Согласно отчёту учёного, ядра мышечной ткани разрушаются не от того, что они обездвижены или парализованы, а по причине проникновения в них возбудителя заболевания. Если на протяжении определённого времени выполнять упражнения, то мышцы «запоминают» алгоритм работы тканей и сохраняют его на протяжении всей жизни.

Другими словами - если человек постоянно поддерживал в тонусе мышцы и по какой-то причине перестал это делать, то они запомнят эти упражнения, приобретая новые ядра и формируя мышечную ткань. А работа эта происходит благодаря особому типу ткани. Синцитий - это тип ткани в нашем теле, где клетки сливаются друг с другом очень близко - настолько близко, что они ведут себя как гигантская отдельная клетка. Тем самым мышечная память поддерживает ткани в тонусе и не даёт им атрофироваться в будущем.