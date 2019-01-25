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США и Китай на самом деле не были на Луне, поэтому будут всячески препятствовать России открыть всему миру правду. Эксперт уверен, что для этого данные государства могут постепенно втягивать РФ в международные конфликты, чтобы прекратить развитие космических технологий.

Эксперт Валерий Пякин намекнул, что Китай и США одурачили весь мир своими полетами на Луну - человечество уже долгое время пытается найти реальные подтверждения того, что спутник Земли уже освоен. Но чем больше начинают разбираться в этом, тем больше находится несостыковок и опровержений, которые доказывают обратное. По мнению Пякина, только Россия является сверхдержавой и всегда ею была, на ее положение на мировой арене могут влиять только правители.

Стоит отметить, что все заслуги по покорению космоса принадлежат России - двигатели, а также другие инженерные наработки являются неоспоримой заслугой РФ, поскольку самостоятельно ни Китай, ни США не могут изобретать технику для полетов на Луну и изучению ее поверхности. Правда, есть большая вероятность, что российские изобретения были задействованы всего лишь для создания видимости высадки на спутник Земли - это позволяет странам закрепить свои лидерские позиции на мировой арене, в том числе и диктовать условия другим государствам, которые будут вынуждены с ними считаться.

«Китайская станция «Чанъэ-4», вероятно, так и не смогла совершить мягкую посадку на поверхность обратной стороны Луны, поскольку из официальных аккаунтов в соцсетях пропали записи об этом. Также вполне вероятно, что в скором времени будут оспорены все миссии США полетов на Луну, поскольку после 1972 года американцы перестали покорять поверхность спутника Земли. Вероятно, США и Китай опасаются реального полета России на Луну, поскольку это может стать крахом многолетней лжи государств. Российские космонавты не стали бы скрывать от мирового сообщества правду, чем поставили бы страны, якобы исследовавшие поверхность Луны в затруднительное положение.

Эксперт уверен, что единственная страна, которая не дурачит мировое общество, в отличие США - это Россия. Именно наша страна пытается добиться открытий новыми технологиями и честным трудом, а не пытается одурачить мир, чтобы получить незаслуженное первенство. Поэтому авторитет американского правительства, вероятно, в скором будет уничтожен, как и его влияние на другие страны - нужно дождаться, чтобы нога российского космонавта ступила на поверхность Луны.