В Либерии обнаружили летучую мышь, которая переносила заирский вирус Эбола

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Учёным удалось найти летучую мышь с заболеванием, которое вызвало эпидемию в Западной Африке.

Власти Либерии сообщили, что учёным, судя по всему, удалось найти животное, которое заражено заирским вирусом Эбола. Пока данные нигде не опубликованы, а если это подтвердится, то учёные будут уверенны, что эти хищники являются природным резервуаром инфекции.

Напомним, что огромная эпидемия заирского вируса Эбола произошла в 2013-2016 в Гвинее и Либерии. Было зафиксировано более 28 тысяч случаев заболевания, из них 11 тысяч с летальным исходом. В Демократической республике Конго вспышка вируса наблюдается и по сегодняшний день.

У животного обнаружили антитела к заирскому вирусу, а антитела нашли в ротовой полости. Пока учёные не уверенны, что нашли геном вируса, но данные показывают, что штам очень похож на возбудитель эпидемии в 2013-2016 годах.

Когда учёным удастся доказать свою теорию, то станет ясно что именно летучие мыши служат природным переносчиком инфекции.