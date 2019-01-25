Улучшить качество сна поможет раскачивание

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Ученые доказали, что медленные покачивания способствуют быстрому засыпанию и улучшают качество сна. Как не парадоксально, но покачивания консолидируют мозговую деятельность путем модулирования его активности.

В специализированном научном журнале Current Biology появилась статья ученых из США, речь в которой идет об улучшении качества сна. Оказалось, что такого эффекта можно достигнуть при помощи элементарных монотонных покачиваний. При этом доказано, что крепкий и здоровый сон дает возможность избежать ожирения, диабета, артериального давления и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее доказано, что люди, которые не выспались, должны внести ряд изменений в образ жизни, чтобы улучшить качество своего сна. А для этого необходимо ложиться спать в одно и то же время каждую ночь; вставать в одно и то же время каждое утро; выключать или убирать телевизоры, компьютеры, мобильные устройства из спальни.

Сообщается, что американские ученые под руководством профессора Лоуренса Байера провели эксперимент над 18-ю здоровыми молодыми участниками, которые спали в Центре медицины сна HUG в течение двух ночей. Исследователи регистрировали сердечные и дыхательные ритмы участников и использовали электроэнцефалографию для мониторинга их мозговой активности. Проанализировав полученные данные, исследователи смогли подтвердить свою теорию.