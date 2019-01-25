Ученые создали уникальную камеру: Теперь увидеть мир можно глазами птицы

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Шведские ученые посмотрели на мир птичьими глазами. Специальная камера имеет высокую чувствительность к цветам, которая у пернатых обеспечивается специальными колбочками в сетчатке глаза.

Группа ученых из Лундского университета в Швеции создала уникальную камеру, которая дает возможность каждому взглянуть на мир совершенно другими глазами. Такая новинка дает возможность имитировать изображение, которое видят птицы. Такая возможность достигается за счет высокой чувствительности к цвету. В основу разработки была положена специфика строении сетчатки глаза пернатых.

Как заявили участники научного проекта, птичье зрение в разы сильнее человеческого. Пернатые издалека могут видеть густую листву во всех деталях и различают самые мелкие контрасты, в то время как человек с большого расстояния способен увидеть только зеленые пятна.

Специалисты поясняют, что человеческое зрение «приучено» к трем основным цветкам: синему, зеленому и красному. Птицы, наоборот, воспринимают ультрафиолет и картинку в 3D-пространстве, что позволяет пернатым быстро двигаться и реагировать на любую опасность.

Исследователи планируют и далее изучать особенности зрения различных живых существ и создать симуляцию зрения других видов животных.