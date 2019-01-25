«Дыхание смерти»: Атака Нибиру на солнце замечена во Владивостоке - очевидец

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Звезда Смерти Нибиру никак не уймется и на этот раз ее желание стереть с небесного полотна солнце заметили жители Дальнего Востока. С учетом опоздания отображения небесных явлений, есть большой риск, что небесного светила уже и вовсе нет.

Недавно во Владивостоке очевидец запечатлел явление, которое не на шутку напугало горожан. Вокруг солнца образовалось редкое свечение, которое больше напоминало на огненную сферу.Некоторым показалось, что это очень похоже на так называемое дыхание смерти - предвестник конца света.

Очевидец утверждает, что именно атака Нибиру на солнце была замечена во Владивостоке. По крайней мере, ранее подобные явления имели примерно такие же характеристики. Уфологи, увидев фото с небесным феноменом, пришли к выводу, что светило излучает вокруг себя своеобразную защиту, поскольку планета Х атакует его радиоизлучением. Для того, чтобы понять, какой вред будет нанесен солнцу Нибиру, предстоит узнать, насколько опасно и сильно излучение звезды Смерти, и может ли она в короткий срок стать причиной гибели человечества.

Стоит отметить, что некоторым пользователям сети удалось распознать на снимке вовсе не атаку Нибиру. По мнению юзеров, это явления называется гало - это ничто иное, как оптическая иллюзия, которая создается благодаря преломлению солнечного света. Во Владивостоке, как выяснилось, совпали сразу несколько условий, которые необходимы для появления гало - морозная погода, повышенная влажность - свет, проходя через ледяные кристаллы создает подобную оптическую иллюзию.

Безусловно, уфологам и любителям мистики данное название явления ни о чем не скажет - они склонны считать, что это все же вина Нибиру, которая уже долгое время пытается уничтожить нашу Землю. Но так ли это - покажет время.