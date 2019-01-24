Пришельцы послали человечеству сигнал из своего портала в центре Млечного Пути-конспирологи

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Чёрная дыра Стрелец А* направляет свои радиоволны прямо сторону нашей Земли, единственной планеты, населённой разумными существами. Сигналы могут быть зашифрованным посланием, а сама дыра – неким порталом, считают теоретики заговора.

Стрелец А* является крупнейшей сверхмассивной чёрной дырой, которая располагается в нашей галактике Млечный Путь. Согласно словам учёных, космический объект постоянно излучает радиосигналы прямо в сторону Земли. Чёрные дыры не способны излучать или отражать никакого света, однако некоторые из них могут издавать сигналы. Это происходит при таких обстоятельствах, когда большое количество газа вокруг объекта начинает вращаться с огромной скоростью. В результате из-за трения начинают исходить рентгеновские лучи и радиоволны. Благодаря этому учёным и удаётся находить невидимые чёрные дыры.

Недавно, учёным удалось изучить Стрелец А* с помощью мощнейшего телескопа в Чили. Во время исследования они установили, что чёрная дыра излучает радиосигналы прямо в сторону Земли. Экспертам впервые удалось рассмотреть огромное количество газа, который окутывает космический объект.

Благодаря симулятору, исследователи установили, что Стрелец А* производит радиоизлучение на диске с падающим газом. При этом, они уверены, что никакой угрозы излучение чёрной дыры для Земли и её населения не несёт. Сигналы лишь позволяют учёным создать точный образ космического объекта.

Как бы то ни было, однако теоретики заговора приходят к другому мнению. По их словам, в центре Млечного Пути находится не просто чёрная дыра, а некий портал. Специалисты опубликовали свои выводы на тематических ресурсах, решив, испускаемые Стрельцом А* радиосигналы являются не зашифрованным посланием.

Конспирологи уверены, мол сигнал из портала пришельцы послали человечеству сигнал. Теоретики заговора не верят, что волны направлены в сторону заселённой разумными существами Земли случайным образом. Они считают, мол данные радиосигналы содержат зашифрованную информацию.

Стоит также отметить, что идея о телепортации через чёрные дыры уже давно активно обсуждается в фантастике, а некоторые учёные и вовсе воспринимают её всерьёз. В любом случае, чёрные дыры пока что малоизучены, а все знания о них основывают только на теории.