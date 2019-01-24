Тайваньские учёные превратили спиннер в центрифугу

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Приспособление предназначено для использования в регионах с бедной медицинской технической базой.

Как ни странно, но привычный спиннер был не первой забытой игрушкой, из которой тайваньские учёные из Национального университета хотели извлечь пользу. Стоит отметить, что исследователи намеренно создавали автономный, но не уступающий по функциональности прибор для отдалённых уголков планеты, поскольку лабораторная центрифуга, используемая для разделения клеток и плазмы крови, довольно дорогая и требует бесперебойного электропитания.

Превращённый в центрифугу спиннер достаточно просто раскрутить, предварительно поместив в три отверстия пробирки с кровью. Тайваньским учёным достаточно было 5-7 минут и 3-5 щелчков пальцев, чтобы от клеток отделилась характерная желтоватая плазма. Затем эксперимент повторили с кровью, в которую добавили белок с ВИЧ-1. Пропустив образцы через самодельную центрифугу, впоследствии удалось обнаружить вирус, поскольку чистота плазмы достигала 99%.