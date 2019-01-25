Луна – это осколок Нибиру: Учёные объяснили появление на Земле жизни столкновением с планетой Х

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«Звезда смерти» врезалась в Землю 4,6 миллиарда лет назад. Она буквально оживила планету, добавив в неё воду и важные для органики химические элементы. Часть ядра планеты Х и земные камни попали на орбиту, сформировав Луну.

Недавно американские учёные решили проработать теорию Гигантского столкновения, которое произошло 4,6 миллиардов лет назад, создало Луну и занесло на Землю жизнь. Исследователи из Райсовского университета в Хьюстоне уверенны, что первые микроорганизмы попали на нашу планету не на астероиде. Виной всему некая планета Тейя.

Ещё в 1984 году учёные заявили, что Луна сформировалась примерно 4,6 миллиардов лет назад в результате столкновения земли с планетой Тейя. Она сформировалась в точке Лагранжа, после чего перешла в хаотичную орбиту. Будучи размером с современный Марс, Тейя отправилась в сторону Земли. Удар с нашей планетой произошёл под углом, в результате большая часть Тейи и вещества Земли были выброшены на орбиту. За время, пояс сформировался в прото-Луну. Благодаря удару наша планета получила прирост к скорости и наклон оси.

Тейя буквально содрала с Земли каменную оболочку, а железные ядра остались нетронутыми. Таким образом, Луна содержит в себе часть ядра Тейи и оболочку Земли.

Сейчас же геологам удалось установить, что состав пород, доля серы, углерода и азота в коре и мантии Земли указывают на то, что они попали в состав планеты, столкнувшись с Тейей. Именно она и добавила в состав небесного тела все необходимые для появления жизни вещества. Богатая на химические элементы Тейя буквально смогла оживить Землю, а обломки превратились в Луну. Вероятнее всего, столкновение также создало все земные запасы воды и самые важные процессы.

Прокомментировать теорию решили и конспирологи. Они предположили, мол Тейя – это Нибиру, а Луна – её осколок. Теоретики заговора уверены, что учёные просто объяснили появление на Земле жизни столкновением с планетой Х. Гигантское столкновение нашей планетой с Тейей-Нибиру неоднократно описывалась в мифах древних народов, и, в частности, у шумеров.

Конспирологи заявляют, мол данная теория также объясняет космическую теорию появления жизни на нашей планете, описанную в древних трудах. Считается, якобы жизнь на Земле была создана жителями Нибиру. Здесь речь может идти как раз о столкновении с Тейей, о котором говорят учёные.

Как бы то ни было, остаётся только непонятным, откуда древние совершенно неразвитые варварские цивилизации могли хоть что-то знать о строении космоса и описывать события, прошедшие миллиарды лет назад.