«Солнце ни при чем»: Ученые опровергли главный миф об изменениях климата

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До недавнего времени причину изменения климата на Северном полушарии нашей планеты связывали с перераспределением воздушных масс между Арктикой и Атлантикой. Американские и австралийские ученые развеяли этот миф.

По их мнению, причиной изменений климата является атмосфера Земли, а не Североатлантические колебания. Логично полагать, что от фазы таких колебаний действительно зависит характер будущей зимы: положительная фаза колебаний приносит мягкие комфортные зимы, тогда как отрицательная, напротив, слишком низкие температуры и большое количество снега. Ранее ученые действительно указывали на связь между такими колебаниями и солнечным циклом и даже пытались прогнозировать характер зим сразу на несколько лет вперед.

Ученые одного из университетов США решили перепроверить эту теорию и проанализировали данные прошлых лет. Так, оказалось, что в период до 1960 году никакой корреляции между солнечным циклом и североатлантическими колебаниями не существовало. А в 1960 году их зависимость друг от друга подтвердилась только на 10 %. Одновременно с этим, используемая учеными модель показала, что характер колебаний Атлантики полностью зависел от атмосферы Земли. Кроме этого, по словам ученым, поведение североатлантических колебаний не обязательно должен зависеть от чего-то дополнительно - океана или космоса - а вполне может изменяться самостоятельно.

В настоящее время большой проект по изучению парникового эффекта и других изменений климата планируется на базе Томского государственного университета. Вместе с Научным центром изучения Арктики, ТГУ уже летом этого года откроет в Ямало-Ненецком АО научную базу для изучения климата.