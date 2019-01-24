Учёные объяснили причину смерти Александра Македонского

Сегодня, 16:06

Гибель великого полководца до сегодняшнего дня является загадкой. Но, похоже, учёные выяснили истинную причину его смерти.

Напомним, основной причиной смерти Александр Македонский называют лихорадку, которая длилась около 10 дней. После чего он умер в возрасте 32 лет.

Учёные из университета Отаго в Новой Зеландии опубликовали данные и рассказали причину смерти царя Македонии. Они утверждают, что умер Александр из-за аутоиммунного заболевания -синдрома Гийена –Барре.

Полководец в последние дни жизни лишился сил, но оставался при памяти. А в течение 6 дней после смерти его тело не разлагалось, предполагается, что он был жив. Учёные объяснили, что при таком заболевании очень замедляется дыхание. А медики просто могли не заметить движений в грудной клетке и приняли его за мёртвого.

На сегодняшний день эта болезнь излечима в 70-80 % случаев. А вот медицина тех лет была не настолько развита, поэтому жизнь молодому полководцу не удалось спасти.