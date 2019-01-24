Сегодня, 15:21

Учёные доказали, что диеты полезны не только для людей, но и для климата.

Исследование, проведенное учёными из Университета Мичигана и Университета Тулэйн, является первым, в котором сравнивали климатическое воздействие и пищевую ценность рационов США с использованием реальных данных о том, что американцы едят. «Все исследователи надеются, что эти результаты помогут общественности и политикам осознать, что улучшение качества диеты может помочь окружающей среде», - сказал соавтор исследования Мартин Хеллер.

«Низкоуглеводные диеты полезны не только для здоровья, но и для планеты. Люди, чьи рационы питания имели меньший углеродный след, ели меньше красного мяса и молочных продуктов, которые способствуют большей доле выбросов парниковых газов и с высоким содержанием насыщенных жиров, и потребляли больше полезных для здоровья продуктов, таких как птица, цельное зерно и растительные белки», - сказал ведущий автор Диего Роуз. Поскольку производство продуктов питания является основным фактором, влияющим на изменение климата, исследователи стремились узнать больше о влиянии ежедневного рациона питания американцев на планету.