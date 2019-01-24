Упали с Луны: Обнаружены доказательства гибели обитаемой планеты после столкновения с Землей

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Мы все инопланетяне, а теория Дарвина ошибочна. Палеонтологи нашли подтверждение тому, что чужеродные материалы, попавшие на Землю после гигантского взрыва, стали источником зарождения жизни.

Версия о происхождении человека от обезьяны и вообще весь процесс эволюции видов, принятый в академических кругах, уже давно не выдерживает никакой критики. Поэтому исследователи активно изучают возможные причины появления жизни на Земле и на этот раз им удалось найти действительно весомые аргументы в пользу теории об инопланетном происхождении человека.

Группой экспертов под руководством ученого-планетолога Даманвира Грюала, аспиранта Университета Райса в Техасе, обнаружены доказательства того, что Земля не имела достаточных ресурсов для возникновения органической жизни. Дело решил трагический случай, пишет журнал Science Advances.

Когда Солнечная система еще только формировалась 4,4 миллиарда лет назад, в Землю врезалась огромная планета похожая на Марс, вот на этой планете было достаточно материала, чтобы жизнь могла зародиться. Но взрыв разрушил планету, а ее обломки врезались в Землю и стали источником жизни.

Эксперты провели лабораторные эксперименты, основанные на компьютерном моделировании, которые подтверждают, что обломки, оставшиеся после удара Земли и ее соседа, содержали важные элементы для появления жизни на нашей планете. Таким образом, ученые пришли к выводу, что наша планета была обычным камнем до гибели обитаемой планеты. А живые организмы стали появляться уже после столкновения этой планеты с Землей.

Так что люди и есть пришельцы – нас буквально занесло взрывом из космоса.

Планету, подарившую нам жизнь, мы видим почти каждый день – это Луна. Этот спутник Земли был когда-то обитаем, но после столкновения от него мало, что осталось. Сейчас гравитация Земли удерживает его на своей орбите, и Луна по-прежнему оказывает на Землю значительное влияние. Вероятно, что выражение «упали в Луны» может вскоре приобрести совершенно новый смысл.