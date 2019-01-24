«Сосущие кровь» пришельцы были обнаружены возле МКС

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На камерах МКС, которые снимают происходящее в режиме реального времени, были обнаружены два НЛО. Пришельцы использовали станцию, как место встречи.

На видео показано как возле станции появился светящийся объект, а через какое-то время подлетел ещё один. В течение времени они поочерёдно меняют яркость, это явление похоже на мигание, для того чтоб их могли заметить космонавты.

Эксперты, занимающиеся исследованием НЛО уверенны, что пришельцы хотели установить контакт с жителями земли и поэтому подошли так близко к МКС. В NASA пока отказались от комментариев происходящего. Но исследователи не поминают, сколько времени ещё нужно, чтоб признать контакты с внеземным разумом. Последнее время уфологи начинают чаще говорить о пришельцах, утверждая, что среди них есть два типа, которые сосут энергию и «сосущие кровь.

Факт обнаружения инопланетян еще в 1959 году подтвердил известный революционер и политик Фидель Кастро. Он рассказывал, как на Юго-Востоке Кубы во время похода в горах и увидел огромный светящийся шар, который завис над группой командора. Эта история была долго засекречена, но позже уфологи предали её огласке.

Так же существует версия, что некоторая вымирающая цивилизация использует наш генетический материал для поддержания своего существования. Иными словами им нужна наша кровь. Учёные по-другому не могут объяснить бесследные исчезновения людей, которые вышли из дома на 5 минут. Конечно, эти ситуации можно списать на убийства, но без вести пропавших людей становится всё больше по всему миру.

Психологи тоже считают, что инопланетяне уже давно находятся среди нас и питаются энергией и положительными эмоциями землян. Это стало известно из экспериментов, которые проводились в течение 30 лет. В этих отчётах пока размыт механизм поглощения, но эксперты из «альтернативной группы» стоят на своём.

А если задуматься и присмотреться к окружающим людям и обществу в целом, то можно заметить, как население стало чаще страдать депрессией и психологической деградацией. Не исключено, что версия о пришельцах является реальностью.