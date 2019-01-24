Учёные: Татуировки влияют на здоровье и поведение людей

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Люди с татуировками более подвержены психическим расстройствам и нервным срывам.

В исследовании американских учёных было замечено, что лица с татуировками с большей вероятностью имели диагноз нарушения психического здоровья и сообщали о проблемах со сном. Также люди, у которых были татуировки, чаще курили, проводили время в тюрьме и имели больше сексуальных партнеров в жизни.

«Предыдущее исследование установило связь между татуировкой и рискованным поведением, влиянием на здоровье. В эпоху растущей популярности татуировок, даже среди женщин и работающих специалистов, исследователи находят, что это связано с ухудшением состояния здоровья», - сказал профессор Каролина Мортенсен из Университета Майами. Ещё учёные пришли к выводу, что татуировки оказывают более пагубное влияние на женщин, чем на мужчин, хоть мужчины и женщины похожи, однако психическое восприятие у них разное. Как утверждают исследователи узор на теле может подорвать ваше психическое здоровье и повлиять на вашу жизнь.