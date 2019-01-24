Порог Новой эры: инопланетные сферы Crystal успешно вторгаются на Землю

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Бразильский эксперт снял на видео неопознанный летающий сферический объект и связал явление с бриллиантовыми дождями Юпитера.

Вчера, 23 января, учёные выдвинули теорию о том, что на Юпитере действительно идут дожди из бриллиантов, поскольку атмосфера этого неспокойного газового гиганта состоит из метана и водорода. Это помогло в исследованиях и других экспертам, которые следят за новостями в уфологической системе, а также сами проводят громкие расследования.

Так, Бразильский исследователь Педро Рамирез нашел закономерность между неопознанными летающими сферами в Мексике и бриллиантовыми дождями на Юпитере.

Эксперт утверждает, что заснятые им кадры в Мексике – Новая волна прозрачных сфер, которые сейчас активно вторгаются по всему шару Земли.

Также исследователь даёт понять, что инопланетяне – это не огромнейшие монстры, которые готовятся нас убить, наоборот, эти цивилизации готовы с нами «сотрудничать». При контакте с инопланетянами наша планета выйдет на новый уровень. Новые ресурсы знаний помогут выйти науке на новый уровень.

Также есть предположение, что «население» сферы – ануннаки, маленькие и безобидные инопланетные существа, которые пока лишь только исследуют нашу Землю. Они словно путешественники, которые не желают никому зла.

Но пока у них не получится выйти на контакт с землянами, так как у нас совершенно другая среда обитания, к которой они совсем не приспособлены.

С большой вероятностью можно сказать, что именно эта летающая сфера и есть та зловещая Планета Х, Нибиру, преувеличенный монстр всех галактик. Нибиру существует, но только вот выглядит совсем иначе, чем ее описывают.

Также Ануннаки вероятнее всего долго проживали на территории Юпитера, где и приобрели необходимые ресурсы для своих кораблей Crystal.

Контакт с этой цивилизацией - это, в первую очередь, Порог Новой Эры. Если мы останемся человечны и сможем найти контакт – мир изменится в другую сторону. «Настало время поверить…», - закончил свое исследование Педро Рамирез.