Последствия ЧС: Стихийные бедствия ухудшают школьное образование – ученые

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Социальные нарушения после катаклизмов мешают школьникам добиваться прежних результатов в учебе. К этому выводу пришли ученые в результате исследования успеваемости детей из австралийских регионов, пострадавших от пожаров.

Исследования проводили представители Университета Мельбурна и благотворительной организации Smoldering Stump, поддерживающей пострадавших в стихийных бедствиях детей. Руководитель исследования Лиза Гиббс отметила, что это первый опыт на территории Австралии, рассчитанный на 4 года.

Объектом изучения стали 24 642 школьника младших классов из штата Виктория. Все участники, так или иначе, пострадали от лесных пожаров, произошедших в Австралии в феврале 2009 года. Их результаты по основным школьным предметам сравнили с результатами других детей, которые ни разу в жизни не сталкивались с катаклизмами.

Ученые пришли к выводу, что стихийные бедствия влияют на когнитивные навыки учащихся. После прекращения катаклизмов дети продолжают испытывать стресс. Поэтому организаторы проекта намерены оказывать пострадавшим детям социальную и эмоциональную поддержку.



